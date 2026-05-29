Il matrimonio di Aurora Ramazzotti si svolgerà in un castello, considerato una location di lusso. La cerimonia è prevista per il prossimo anno e attirerà molta attenzione mediatica.

Manca sempre meno a quello che si preannuncia come uno degli eventi mondani più chiacchierati del prossimo anno. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sarebbero infatti pronti a coronare la loro storia d’amore con un matrimonio da sogno, organizzato nei minimi dettagli e immerso in un’atmosfera da vera favola. Tra location esclusive, massima privacy e indiscrezioni su ospiti speciali, le nozze della coppia promettono di trasformarsi in un lungo weekend all’insegna del lusso e della celebrazione. E sullo sfondo ci sarebbe una delle dimore storiche più affascinanti della Sicilia. Aurora Ramazzotti, matrimonio tra lusso e storia: ecco dove si sposerà. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Aurora Ramazzotti, il suo matrimonio verrà celebrato in un castello: location extra lusso per le nozze dell’anno!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aurora Ramazzotti svela il suo invito di nozze unico e originale

Notizie e thread social correlati

La location del matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sarà un castello da fiaba in SiciliaIl matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si terrà il 4 luglio in Sicilia, in un castello situato tra gli agrumeti di Siracusa.

Aurora Ramazzotti, matrimonio nel castello e concerto di papà ErosSi avvicinano le nozze di Aurora Ramazzotti, figlia di due noti personaggi dello spettacolo.

Temi più discussi: La volta buona 2025/26 - Da Davide Bonolis ad Aurora Ramazzotti, i figli d'arte innamorati - 25/05/2026 - Video; Aurora Ramazzotti, nozze da favola (in un castello): Dureranno tre giorni e tre notti. E spunta l'emozionante gesto di papà Eros; Aurora Ramazzotti, nozze da favola in Sicilia: il castello, l’invito anni ‘90, il regalo personale di papà Eros; Aurora Ramazzotti, nozze da principessa in Sicilia: scelto un castello per il fatidico sì.

#Vita da Influencer - Aurora Ramazzotti: il successo virale dell'ironia intelligente - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Aurora Ramazzotti alla Cresima di Celeste: giornata speciale per mamma Michelle HunzikerLa primogenita e le sorelline (Sole e Celeste) nonostante la differenza d’età sono molto legate e appena possibile trascorrono del tempo insieme. E le giornate importanti, ovviamente, come quella di s ... ilgiorno.it

Il matrimonio (da film) di Aurora Ramazzotti: il regalo di papà Eros commuoveIl matrimonio di Aurora Ramazzotti è sempre più vicino. Eros ha deciso di fare un gesto speciale per la figlia. novella2000.it