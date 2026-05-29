Audemars Piguet x Swatch c'è un reale guadagno? Andrea Liconti | Stupido chi compra per 1000 euro è presa in giro

Andrea Liconti ha affermato che vendere orologi di marca a un prezzo superiore al listino è una pratica indegna. Ha commentato inoltre che chi acquista a 1000 euro rischia di essere preso in giro, definendo questa strategia come una presa in giro. La discussione si concentra sulla differenza tra il prezzo ufficiale e quello praticato sul mercato secondario.

"Vendere il nuovo a un prezzo più alto del listino è una pratica indegna": Andrea Liconti ha spiegato a Fanpage.it il fenomeno del reselling dei Royal Pop. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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The AP × Swatch Launch Became Global Chaos | Moonswatch Style

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