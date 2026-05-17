Audemars Piguet x Swatch code e risse al lancio della collezione | gli orologi cult rivenduti a mille euro

La nuova collezione di orologi da tasca, nata dalla collaborazione tra Audemars Piguet e Swatch, è stata recentemente lanciata sul mercato. Durante l’evento di presentazione, si sono verificati scontri tra alcuni partecipanti e code molto lunghe sono state segnalate presso i punti vendita. In seguito al lancio, alcuni modelli sono stati rivenduti a prezzi molto superiori rispetto al costo originale, arrivando anche a mille euro.

È finalmente arrivata sul mercato Royal Pop, la collezione di orologi da tasca nata dalla collaborazione tra Audemars Piguet e Swatch. Fuori i negozi si sono create file e risse fin dal momento del lancio e ora gli accessori cult vengono rivenduti sul web a prezzo maggiorato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Audemars Piguet x Swatch: file infinite, caos nei negozi e vendita cancellata a Dubai

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