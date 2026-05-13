Royal Pop l'attesa è finita | il 16 maggio arrivano gli orologi di Audemars Piguet e Swatch da 400 euro

Il 16 maggio sarà disponibile la nuova collezione di orologi realizzata in collaborazione tra due marchi noti nel settore. La collezione comprende modelli di lusso prodotti da un'azienda svizzera e un'azienda di orologi di fascia più accessibile. La vendita sarà limitata a un orologio al giorno per persona e per negozio, e il prezzo di ciascun modello si aggira intorno ai 400 euro.

La collezione esclusiva in collaborazione tra i due marchi sarà presto disponibile: si potrà acquistare un solo orologio al giorno per persona e per negozio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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