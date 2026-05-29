Atterrata in Cina la capsula di rientro della stazione spaziale Shenzhou-22
La capsule di rientro della stazione spaziale cinese Shenzhou-22 è atterrata in Cina. La capsula è stata recuperata dopo aver completato la sua missione nello spazio. La capsula ha rientrato senza incidenti e sarà sottoposta a controlli. La missione ha coinvolto il trasporto di equipaggi e materiali alla stazione spaziale cinese. Non sono stati comunicati dettagli sul numero di astronauti o sui risultati specifici della missione.
JIUQUAN (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La capsula di rientro della stazione spaziale Shenzhou-22, con a bordo gli astronauti della Shenzhou-21 Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang, è atterrata oggi presso il sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna. I tre astronauti sono tutti in buone condizioni di salute, ha dichiarato la China Manned Space Agency, osservando che la missione spaziale Shenzhou-21 è stata un completo successo. -Foto Xinhua- (ITALPRESS). 🔗 Leggi su Iltempo.it
Artemis II verso la Luna: la simulazione dal lancio del razzo al rientro dell'equipaggio sulla Terra
Notizie e thread social correlati
Cina, gli astronauti della Shenzhou-23 entrano nella stazione spaziale TiangongTre astronauti cinesi a bordo della navicella Shenzhou-23 sono entrati nella stazione spaziale Tiangong e hanno incontrato altri tre colleghi.
Cina, torna sulla terra l'equipaggio spaziale della Shenzhou-21: l'atterraggio del comandanteL’astronauta cinese Zhang Lu è atterrato dopo sette mesi nello spazio, rientrando con la missione Shenzhou-21.
Temi più discussi: VELOCITÀ E VERTICALITÀ PROTAGONISTE DELLA SCENA MONDIALE DELL’ARRAMPICATA SPORTIVA; Putin dall' 'amico' Xi mentre testa i missili nucleari; Con l'obiettivo di atterrare sulla Luna entro il 2030, la Cina punta a inviare astronauti nello spazio entro un anno.; Putin arriva a Pechino: l'asse Mosca-Cina tra energia, alleanze e crisi globali.
In Cina stanno continuando come previsto i lavori per il debutto di uno shuttle riutilizzabile per rifornire la stazione spaziale cinese, Tiangong. Chiamato Haolong, prodotto da CARDI ( Chengdu Aircraft Research and Design Institute ), sarà oltre 8 metri in lungh facebook
Ieri il Giappone, domani la Cina: perché gli Usa riaprono le piste di atterraggio nel Pacifico occidentale Washington rafforza la propria presenza militare nel Pacifico riattivando vecchie basi, in una strategia di contenimento che guarda sempre più alla Cina. Le x.com
L'astronauta Apollo 15 Jim Irwin con il Veicolo Lunare di Esplorazione sulla Luna durante la sua missione del 1971. reddit
Trump a Pechino, è la prima visita in Cina di un Presidente USA in quasi 9 anni / VideoPECHINO (CINA) (ITALPRESS) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato a Pechino con l'Air Force One. Si tratta della prima visita in Cina di un presidente Usa dopo quella dello stesso ... msn.com
Non solo The Beast, dalle limousine gemelle ai Suv anti-drone: la flotta blindata che protegge Trump in CinaUn dispiegamento di forze senza precedenti ha trasformato le strade della capitale cinese in una vera e propria fortezza mobile. In occasione ... msn.com