atterrata in cina la capsula di rientro della stazione spaziale shenzhou 22

Notizia in breve

La capsule di rientro della stazione spaziale cinese Shenzhou-22 è atterrata in Cina. La capsula è stata recuperata dopo aver completato la sua missione nello spazio. La capsula ha rientrato senza incidenti e sarà sottoposta a controlli. La missione ha coinvolto il trasporto di equipaggi e materiali alla stazione spaziale cinese. Non sono stati comunicati dettagli sul numero di astronauti o sui risultati specifici della missione.