Atletica Furlani vola a 8,43 in Cina | a 4 cm dal record italiano

Durante la tappa della Wanda Diamond League in Cina, l’atleta ha raggiunto un risultato di 8,43 metri nel salto in lungo, con un vento di 0,4 metri al secondo. Si tratta del suo miglioramento personale di quattro centimetri e di una misura che si avvicina molto al record italiano, che si trova a quattro centimetri di distanza. L’evento si è svolto nella città di Keqiao e rappresenta una prestazione di rilievo per l’atleta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui