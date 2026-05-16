Atletica Furlani vola a 8,43 in Cina | a 4 cm dal record italiano
Durante la tappa della Wanda Diamond League in Cina, l’atleta ha raggiunto un risultato di 8,43 metri nel salto in lungo, con un vento di 0,4 metri al secondo. Si tratta del suo miglioramento personale di quattro centimetri e di una misura che si avvicina molto al record italiano, che si trova a quattro centimetri di distanza. L’evento si è svolto nella città di Keqiao e rappresenta una prestazione di rilievo per l’atleta.
Roma, 16 mag. (askanews) – Subito un Mattia Furlani in formato mondiale, 8,43 (vento 0.4 ms) per il record personale migliorato di quattro centimetri al secondo salto nella prova di apertura della Wanda Diamond League a Keqiao, in Cina. Si tratta della seconda miglior prestazione italiana di tutti i tempi, a soli quattro centimetri dal primato italiano di Andrew Howe (8,47, Osaka 30 agosto 2007). Dopo un salto nullo al primo turno, l’azzurro campione del mondo del lungo è passato al comando della gara con la miglior prestazione stagionale mondiale all’aperto, pareggiando la seconda prestazione italiana di Giovanni Evangelisti (8,43 a S.Giovanni Valdarno il 16 maggio 1987). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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