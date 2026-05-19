Weekend intenso per l’Atletica Endas spicca il secondo posto di Angelica Collini nei 100 ostacoli

Nel fine settimana, l’Atletica Endas Cesena ha partecipato ai Campionati di Società Assoluti a Parma, una competizione in cui i risultati individuali contribuiscono al punteggio complessivo della squadra. Tra i protagonisti, si è distinta Angelica Collini, che ha raggiunto il secondo posto nei 100 ostacoli. La partecipazione ha rappresentato un momento importante per la squadra, che ha raccolto segnali positivi in vista delle prossime gare.

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