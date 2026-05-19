Weekend intenso per l’Atletica Endas spicca il secondo posto di Angelica Collini nei 100 ostacoli
Nel fine settimana, l’Atletica Endas Cesena ha partecipato ai Campionati di Società Assoluti a Parma, una competizione in cui i risultati individuali contribuiscono al punteggio complessivo della squadra. Tra i protagonisti, si è distinta Angelica Collini, che ha raggiunto il secondo posto nei 100 ostacoli. La partecipazione ha rappresentato un momento importante per la squadra, che ha raccolto segnali positivi in vista delle prossime gare.
Weekend intenso e ricco di indicazioni positive per l’Atletica Endas Cesena, impegnata a Parma nei Campionati di Società Assoluti, una delle manifestazioni più particolari dell’atletica leggera, dove il risultato individuale diventa fondamentale per il punteggio della squadra.“A differenza delle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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