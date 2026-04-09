Il Museo-Atelier che racconta l' unicità della Gioielleria Artigianale

Un museo-atelier è stato aperto per mostrare il processo e la cura dietro alla produzione di gioielli artigianali. Qui si può vedere come ogni pezzo sia frutto di competenza, attenzione ai dettagli e materiali di qualità. L’esposizione mette in evidenza le tecniche e il lavoro di artigiani specializzati che creano gioielli unici nel loro genere. La struttura offre una panoramica completa sull'intera realizzazione di questi oggetti.