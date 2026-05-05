Jashari bocciato? Rivoluzione in arrivo contro l’Atalanta

In seguito all'infortunio di Luka Modric, il ruolo di regista è diventato più aperto all’interno della squadra. Tra i candidati, Ardon Jashari ha avuto una chance maggiore rispetto a Ricci nella partita contro il Sassuolo. La sua prestazione potrebbe influenzare le decisioni future dell’allenatore, mentre si prepara una possibile rivoluzione tattica contro l’Atalanta. La scelta del giocatore da schierare resta al centro delle discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Il primo vero test da vice-Modric per Jashari non è andato come sperato. Nel disastro di Reggio Emilia c'è anche lo svizzero nella lista dei più deludenti, tenendo conto delle aspettative su di lui. Per questo, in vista della prossima gara potrebbero arrivare cambiamenti a centrocampo. L’infortunio di Luka Modric ha spalancato le porte per alcuni giocatori in cabina di regia, specialmente per Ardon Jashari, preferito a Ricci nel match contro il Sassuolo.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Jashari bocciato? Rivoluzione in arrivo contro l’Atalanta Ardon Jashari vs. Leece #acmilan #football #jashari Notizie correlate Leggi anche: Inter Atalanta pagelle: nessun bocciato, l’insufficienza grave è della terza squadra in campo Moviola Inter Atalanta, Manganiello bocciato dai giornali: che errore sul mancato rigore su Frattesi!Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Jashari bocciato a Reggio Emilia: i numeri dello svizzero in stagione; Ordine: La prova di ieri permette di misurare la qualità complessiva della rosa attuale. Jashari bocciato a Reggio Emilia: i numeri dello svizzero in stagioneContro il Sassuolo è arrivata una pesante bocciatura per Ardon Jashari. Come spiega il Corriere dello Sport, lo svizzero non è riuscito a imporsi a centrocampo. E i numeri non ... milannews.it Flop Jashari: altra bocciatura pesante per lo svizzero. Allegri cambierà il regista contro l'Atalanta?Con l'infortunio di Luka Modric, che spera di rientrare almeno per l'ultima partita di campionato contro il Cagliari, si sono aperte le porta della titolarità per Ardon Jashari, ma ... milannews.it Mercato Milan bocciato: 170 milioni spesi, ma brillano solo Modric e Rabiot. https://www.milannews24.com/mercato-milan-170-milioni-flop-nkunku-jashari/ #Milan #Calciomercato #Allegri #SerieA - facebook.com facebook #Milan, #Jashari: primo anno bocciato x.com