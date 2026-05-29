A&T 2000 bilancio approvato | Ebitda +75% e tariffe tra le più basse d' Italia

Il bilancio di esercizio 2025 di A&T 2000 spa è stato approvato all’unanimità dai soci il 27 maggio. L’azienda ha registrato un aumento dell’EBITDA del 75% rispetto all’anno precedente. Inoltre, le tariffe praticate dall’azienda risultano tra le più basse in Italia. La decisione coinvolge sia il coordinamento che l’assemblea dei soci, che hanno confermato la solidità della società attraverso questa approvazione.

Il coordinamento dei soci e l'assemblea dei soci di A&T 2000 spa hanno approvato all'unanimità, il 27 maggio, il bilancio di esercizio 2025. La seduta ha registrato una partecipazione pari al 90 per cento del capitale sociale e ha confermato un quadro di solidità economica, equilibrio finanziario. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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