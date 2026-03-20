Benevento tra le città con le tariffe idriche più basse d’Italia

Benevento si trova tra le città italiane con le tariffe dell’acqua più basse, secondo il XXI Rapporto di Cittadinanzattiva. Il documento analizza i costi dell’acqua in diverse città e indica che il capoluogo sannita presenta tariffe inferiori rispetto alla media nazionale. La ricerca si basa sui dati raccolti dalle amministrazioni locali e dai cittadini.

Il costo dell’acqua a Benevento risulta significativamente inferiore rispetto a quello dei cittadini di Avellino, confermando la solidità del modello di gestione scelto dalla città. “Ancora un fatto inconfutabile, una ulteriore conferma che si aggiunge ai risultati storici che stiamo conseguendo in tema di servizio idrico integrato nella nostra città – dichiara il sindaco Clemente Mastella –. Questo dimostra come le politiche adottate funzionino realmente, offrendo risposte concrete alle incredibili falsità e alle polemiche completamente infondate che talvolta vengono diffuse”. Comunicato Stampa Resta valida l’assoluzione del Tribunale di Benevento: soddisfazione dei difensori e degli ex. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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