Comitato Sannita Acqua Bene Comune | Tariffe a Benevento più basse d’Italia? Narrazione parziale

In un comunicato, il Comitato Sannita Acqua Bene Comune ha criticato le affermazioni riguardo alle tariffe dell’acqua a Benevento, sostenendo che siano tra le più basse d’Italia. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua e ribadisce che l’acqua deve essere considerata un diritto fondamentale, mentre il territorio sembra essere esposto a processi di privatizzazione.

Tempo di lettura: 3 minuti “In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il Comitato Sannita Acqua Bene Comune intende ribadire con forza che l’acqua non è una merce, ma un diritto umano inalienabile che il nostro territorio sta rischiando di svendere sull’altare della privatizzazione. Oggi la nostra battaglia si arricchisce di nuova linfa. Salutiamo con entusiasmo la recente nascita del Comitato Civico “Solopaca Identità e Prospettive”. Questa nuova realtà nasce dall’esigenza dei cittadini di vigilare direttamente sulla gestione delle risorse idriche e di opporsi a un modello che allontana il controllo del bene comune dalle comunità locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comitato Sannita Acqua Bene Comune: “Tariffe a Benevento più basse d’Italia? Narrazione parziale” Articoli correlati Benevento tra le città con le tariffe idriche più basse d’ItaliaIl costo dell’acqua a Benevento risulta significativamente inferiore rispetto a quello dei cittadini di Avellino, confermando la solidità del modello... XXI° Rapporto Cittadinanza Attiva, Benevento nella top ten delle tariffe idriche più basseTempo di lettura: < 1 minuto “Dal XXI Rapporto sul servizio idrico integrato, a cura dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva,... Tutti gli aggiornamenti su Comitato Sannita Acqua Temi più discussi: Gazzetta di Benevento; La richiesta del Comitato: Ora stop a Sannio Acque: i dati dell’utenza non sono corretti, inevitabili i rincari; Acqua pubblica, il Comitato sannita attacca: Privatizzazione fallimentare, subito stop alla gara; Acqua pubblica, tra consulenze mai revocate e distinguo locali. L’acqua non è una merce, ma un diritto: il Comitato Sannita ABC ribadisce impegno contro privatizzazioneIn occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il Comitato Sannita Acqua Bene Comune intende ribadire con forza che l’acqua non è una merce, ma un diritto umano inalienabile, che il nostro territor ... ntr24.tv Acqua pubblica, il Comitato sannita attacca: Privatizzazione fallimentare, subito stop alla garaIl Comitato Sannita Acqua Bene Comune torna a denunciare con toni duri il percorso di privatizzazione del servizio idrico nel territorio sannita, definendolo fallimentare e basato su presupposti tec ... ntr24.tv Il Comitato "Uniamoci per l'acqua" mette in guardia #Grottaminarda facebook