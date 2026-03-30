Assunzioni Dirigenti scolastici oltre 1.900 candidati ancora in graduatoria | 380 dall’ordinario Il MIM fa il punto

Oltre 1.900 candidati sono ancora in graduatoria in attesa di assunzione come dirigenti scolastici, di cui circa 380 provenienti dal concorso ordinario. Il Ministero dell'Istruzione ha fornito un aggiornamento sulla situazione, evidenziando la presenza di numerosi profili ancora da assegnare alle posizioni disponibili. La graduatoria si mantiene aperta, con procedure in corso per le assunzioni.

È ancora ampia la platea dei candidati in attesa di assunzione per la dirigenza scolastica. A evidenziarlo è l’ANP, che ha preso parte all’incontro del 30 marzo al Ministero dell’Istruzione e del Merito, durante il quale l’Amministrazione ha fornito un aggiornamento sullo stato delle graduatorie e sulle procedure previste per il prossimo anno scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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