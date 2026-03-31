Assistenti all’autonomia per alunni disabili | l’Anci chiede risorse statali stabili e norme applicabili per i Comuni

Durante un'udizione parlamentare, è stato discusso il ruolo degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione per gli studenti con disabilità. La delegata di un'associazione dei Comuni ha evidenziato la necessità di risorse statali stabili e di norme chiare per i territori. La sindaca di Bergamo ha partecipato alla discussione, portando l’attenzione sulla questione del profilo professionale di queste figure.

Il tema del profilo professionale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione per gli studenti con disabilit. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Comuni, Dota (Anci): "Rafforziamo la capacità amministrativa dei piccoli comuni" Leggi anche: Assistenti all’autonomia e alla comunicazione: centrale la laurea L-19 Contenuti utili per approfondire su Assistenti all'autonomia per alunni... Temi più discussi: Assistenti all'autonomia diventano dipendenti delle funzioni locali: al via l’esame del ddl in VII e XI Commissione alla Camera. Le richieste di Anief; Bandi e Avvisi; Da Palermo parte la battaglia contro i tagli all’inclusione, in pochi mesi tutta l'Italia sarà coinvolta - USB Pubblico Impiego; Palermo cambia le regole per gli ASACOM: le ore non vanno più perse. Assistenti all’autonomia diventano dipendenti delle funzioni locali: al via l’esame del ddl in VII e XI Commissione alla Camera. Le richieste di AniefDopo il via libera del Senato, tocca al Senato valutare il disegno di legge n. 236 per la stabilizzazione degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione. orizzontescuola.it Scuola disabili. Assistenti per l’autonomia e la comunicazione: stanziate risorse a Regioni e ComuniCompletato l’iter di ripartizione dei 200 milioni di euro per gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per scuole di ogni ordine e grado È stato approvato dalla ... disabili.com #PMTerredargine #PLinforma Assistenti Civici: aperto il bando dell’Unione Terre d’ArgineIl 14 aprile una serata pubblica sulla cittadinanza attiva. Dettagli tinyurl.com/4kxmtje6 x.com MACERATA - L'evento organizzato da Unimc è accreditato dall’Ordine degli assistenti sociali. Aperte le iscrizioni - facebook.com facebook