Wout Van Aert in estasi | Corsa caotica ma è la più bella del mondo Battere Pogacar allo sprint è speciale

Wout Van Aert ha vinto a sorpresa la Parigi-Roubaix 2026, battendo nello sprint l’avversario che aveva già affrontato in passato. La corsa è stata molto movimentata, caratterizzata da numerosi attacchi e pause, ma il ciclista ha dichiarato che è la più bella del mondo. La vittoria rappresenta un risultato importante per lui, che ha commentato con entusiasmo il successo ottenuto in una delle gare più dure del calendario.

Wout Van Aert fa saltare il banco e vince a sorpresa la Parigi-Roubaix 2026. Un trionfo leggendario, sicuramente il più importante della carriera per il belga della Visma Lease a Bike, che si è imposto nell’Inferno del Nord battendo il campione del mondo Tadej Pogacar nella volata finale al Velodromo e conquistando (dopo svariati piazzamenti di prestigio) la seconda Classica Monumento dopo il sigillo alla Sanremo del 2020. “ Significa tutto per me. Era un obiettivo dal 2018. Proprio in quella gara di otto anni fa persi il mio compagno di squadra Michael Goolaerts, quindi il dito al cielo e la mia dedica era per lui. Questa vittoria è per Michael e soprattutto per la sua famiglia, oltre che per i miei amici e compagni di squadra di allora “, le parole di un commosso Van Aert al termine della massacrante competizione odierna.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wout Van Aert in estasi: “Corsa caotica, ma è la più bella del mondo. Battere Pogacar allo sprint è speciale” Leggi anche: Wout Van Aert spezza il sogno di Tadej Pogacar e vince la Parigi-Roubaix con uno sprint monumentale! Leggi anche: La Parigi-Roubaix a Wout Van Aert, battuto in volata Tadej Pogacar