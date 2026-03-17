I disturbi del sonno Al San Leopoldo Mandic attivato l’ambulatorio

Al San Leopoldo Mandic è stato attivato un nuovo ambulatorio dedicato ai disturbi del sonno. Sono trattati casi di insonnia, apnee notturne, narcolessia, parasonnie e alterazioni del ritmo circadiano. Questi disturbi influenzano la qualità del riposo e possono causare alterazioni nei sogni, trasformandoli in incubi. La struttura si propone di offrire assistenza a chi manifesta problemi nel dormire.

Insonnia, apnee notturne, narcolessia, parasonnie, disturbi del ritmo circadiano. Il riposo così è tutt’altro che un riposo e i sogni si trasformano in incubi, anche a occhi aperti, perché quando si dorme male, si vive peggio. Sono 78mila i lecchesi che soffrono di disturbi del sonno, quasi uno ogni quattro. È per loro che all’ ospedale San Leopoldo Mandic di Merate sono stati attivati gli Ambulatori del sonno multidisciplinari e specialistici, dedicati alla diagnosi, al trattamento e al followup dei disturbi del sonno appunto. Collaborano gli specialisti dell’Inrca che gestiscono il reparto di Pneumologia. I pazienti hanno a disposizione un... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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