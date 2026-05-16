Ascolti tv Infante con ‘Ore 14 sera’ a 8,5% batte ancora Nuzzi al 7,5%

Da lapresse.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio, la trasmissione “Ore 14 Sera”, condotta da Milo Infante su Rai 2, ha ottenuto l’8,5% di share. La puntata ha superato quella di Nuzzi, che si era fermata al 7,5%. I dati di ascolto si riferiscono alla fascia oraria del primo pomeriggio. La trasmissione di Infante si conferma davanti a quella condotta dall’altro giornalista, mantenendo una leggera differenza nei risultati di audience.

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Ore 14 Sera, il programma di Milo Infante, in onda su Rai 2, ha chiuso la puntata di venerdì 15 maggio raggiungendo l’8,5% di ascolti. Un dato che vede la trasmissione di Rai 2 superare ancora una volta Gianluigi Nuzzi che con Quarto Grado su Rete 4 raggiunge il 7,5% di ascolti. Su Rai 2 " #Ore14Sera Speciale" conferma ancora una volta gli ottimi risultati in prime time e si impone con l'8,5 % di share e 1 milione 71 mila spettatori. #AscoltiTv pic.twitter.comGM8nC7oRHF — Rai (@Raiofficialnews) May 16, 2026 MilleunaCover Sanremo, in onda su Rai 1, raggiunge il 12,8% di share; su Canale5 Grande Fratello Vip ha ottenuto uno share del 17,6%. The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, in onda su Italia 1, fa il 5,5% di share; su Rai3 3,5% per Un colpo di fortuna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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