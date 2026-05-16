Ascolti tv Infante con ‘Ore 14 sera’ a 8,5% batte ancora Nuzzi al 7,5%
Venerdì 15 maggio, la trasmissione “Ore 14 Sera”, condotta da Milo Infante su Rai 2, ha ottenuto l’8,5% di share. La puntata ha superato quella di Nuzzi, che si era fermata al 7,5%. I dati di ascolto si riferiscono alla fascia oraria del primo pomeriggio. La trasmissione di Infante si conferma davanti a quella condotta dall’altro giornalista, mantenendo una leggera differenza nei risultati di audience.
Ore 14 Sera, il programma di Milo Infante, in onda su Rai 2, ha chiuso la puntata di venerdì 15 maggio raggiungendo l’8,5% di ascolti. Un dato che vede la trasmissione di Rai 2 superare ancora una volta Gianluigi Nuzzi che con Quarto Grado su Rete 4 raggiunge il 7,5% di ascolti. Su Rai 2 " #Ore14Sera Speciale" conferma ancora una volta gli ottimi risultati in prime time e si impone con l'8,5 % di share e 1 milione 71 mila spettatori. #AscoltiTv pic.twitter.comGM8nC7oRHF — Rai (@Raiofficialnews) May 16, 2026 MilleunaCover Sanremo, in onda su Rai 1, raggiunge il 12,8% di share; su Canale5 Grande Fratello Vip ha ottenuto uno share del 17,6%. The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, in onda su Italia 1, fa il 5,5% di share; su Rai3 3,5% per Un colpo di fortuna. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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