Ascolti tv Infante con ‘Ore 14 sera’ a 8,5% batte ancora Nuzzi al 7,5%

Venerdì 15 maggio, la trasmissione “Ore 14 Sera”, condotta da Milo Infante su Rai 2, ha ottenuto l’8,5% di share. La puntata ha superato quella di Nuzzi, che si era fermata al 7,5%. I dati di ascolto si riferiscono alla fascia oraria del primo pomeriggio. La trasmissione di Infante si conferma davanti a quella condotta dall’altro giornalista, mantenendo una leggera differenza nei risultati di audience.

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