Ascolti tv Infante a 9.6% batte Nuzzi | Ore 14 Sera è il primo programma di informazione in prime time

Nella serata di venerdì 8 maggio, il programma “Ore 14 Sera”, condotto da Milo Infante su Rai 2, ha ottenuto il 9,6% di share, superando il concorrente di Nuzzi. Con questa quota, si è posizionato come il primo programma di informazione in prime time. La trasmissione si occupa di temi di attualità e cronaca, attirando un pubblico più ampio rispetto alle altre proposte in palinsesto.

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Home > Spettacoli > Televisione > Ore 14 Sera, il programma di Milo Infante su Rai 2, ha chiuso la puntata di venerdì 8 maggio raggiungendo il 9.6% di ascolti. Un dato, questo, che batte quello raggiunto da Quarto grado, la trasmissione concorrente di Gianluigi Nuzzi su Rete4, che si è fermata al 9%. Ore 14 Sera si confermando così primo programma d’informazione in prime time. Sulle altre reti, Propaganda Live (La7) tocca il 5,3%. Il Grande Fratello Vip (Canale 5) si attesta al 16.2%, mentre MilleunaCover Sanremo (Rai 1) porta a casa il 13.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ascolti tv, Infante a 9.6% batte Nuzzi: “Ore 14 Sera” è il primo programma di informazione in prime time ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Ascolti tv 23 aprile: ‘Ore 14 Sera’ su Rai2 è il programma di informazione più visto Ascolti tv, vince il Gf Vip ed Infante batte NuzziI dati dell'8 maggio assegnano la vittoria del Gf Vip agli ascolti tv, mentre su Rai 2 la cronaca nera batte quella di Rete4 Gliascolti tvdell’8... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (30 aprile): Claudio Bisio surclassa Forbidden Fruit, numeri stellari per Infante e Geppi Cucciari; Milo Infante annuncia lo stop di Ore 14, non sappiamo quando riprenderà: e mostra i dati degli ascolti tv; Ascolti Tv: Buonvino vince la serata, bene Iene e Infante. Del Debbio batte Formigli; Milo Infante, Ore 14 chiude sul più bello: stop lunghissimo dopo il boom d’ascolti. Ascolti tv, Infante a 9.6% batte Nuzzi: Ore 14 Sera è il primo programma di informazione in prime timeOre 14 Sera, il programma di Milo Infante su Rai 2, ha chiuso la puntata di venerdì 8 maggio raggiungendo il 9.6% di ascolti . Un dato, questo, che batte ... lapresse.it Ascolti Tv ieri (8 maggio): le cover sanremesi di Conti perdono contro Ilary BlasiTra il debutto di MilleunaCover Sanremo, la corsa del Grande Fratello Vip e il ritorno dei talk forti del venerdì, la battaglia degli ascolti si gioca su distanze minime. libero.it #Italia1 #LeIene 14% di share sul target commerciale. #Rete4 ottimi ascolti per @Drittorovescio_ 6.84% di share in prima serata Benissimo #Tg4 #DiarioDelGiorno: segna il 7% di share x.com Quali artisti hai scoperto da Eurovision, che ascolti ancora reddit