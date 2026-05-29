Ascolti tv ieri giovedì 28 maggio chi ha vinto tra Alberto Sordi Ore 14 Sera Dritto e Rovescio Sarabanda

Notizia in breve

I dati sugli ascolti televisivi di ieri, giovedì 28 maggio, mostrano che tra i programmi più seguiti ci sono stati “Permette?” e le trasmissioni di approfondimento come “Dritto e Rovescio”. La prima serata ha visto una sfida tra diversi format, con alcune trasmissioni che hanno raggiunto numeri significativi di spettatori. Tra le altre proposte, “Sarabanda” e la programmazione dedicata a un film su Alberto Sordi hanno attirato un buon pubblico.