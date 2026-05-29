Ascolti tv ieri giovedì 28 maggio chi ha vinto tra Alberto Sordi Ore 14 Sera Dritto e Rovescio Sarabanda
I dati sugli ascolti televisivi di ieri, giovedì 28 maggio, mostrano che tra i programmi più seguiti ci sono stati “Permette?” e le trasmissioni di approfondimento come “Dritto e Rovescio”. La prima serata ha visto una sfida tra diversi format, con alcune trasmissioni che hanno raggiunto numeri significativi di spettatori. Tra le altre proposte, “Sarabanda” e la programmazione dedicata a un film su Alberto Sordi hanno attirato un buon pubblico.
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 28 maggio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato. La sfida dell’access prime time vede La Ruota della Fortuna (Canale 5) vincere contro Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, L’Eredità (Rai 1) si conferma leader davanti ad Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Permette? Alberto Sordi (Rai 1) finisce dietro a Forbidden Fruit (Canale 5), ma davanti a Ore 14 Sera (Rai 2). Ai piedi del podio Sarabanda Celebrity (Italia 1), Piazzapulita (La7), Splendida Cornice (Rai 3), Dritto e Rovescio (Rete 4) di Paolo Del Debbio, Masterchef (Tv8) e Bodyscemi (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it
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