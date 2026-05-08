Ascolti tv ieri giovedì 7 maggio chi ha vinto tra Buonvino Forbidden Fruit Ore 14 Sera Le Iene Del Debbio

I dati sugli ascolti tv di ieri, giovedì 7 maggio, mostrano quale programma ha registrato i numeri più alti tra Buonvino, Forbidden Fruit, Ore 14 Sera, Le Iene e Del Debbio. La sfida tra i vari show è stata molto seguita, con alcune trasmissioni che hanno superato gli altri in termini di pubblico. I numeri di ascolto sono stati comunicati dall'Auditel e riguardano la prima serata.

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La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 7 maggio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato. La sfida dell’access prime time vede La Ruota della Fortuna (Canale 5) perdere contro Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, L’Eredità (Rai 1) si conferma leader davanti ad Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Buonvino (Rai 1) supera Forbidden Fruit (Canale 5), così come Le Iene (Italia 1). Ai piedi del podio Ore 14 Sera (Rai 2) di Milo Infante, Dritto e Rovescio (Rete 4) di Paolo Del Debbio, Splendida Cornice (Rai 3), Piazzapulita (La7), Comedy Match (Nove), Quantum of Solace (Tv8) e Pechino Express (SkyUno).🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti tv ieri giovedì 7 maggio chi ha vinto tra Buonvino, Forbidden Fruit, Ore 14 Sera, Le Iene, Del Debbio Notizie correlate Ascolti tv ieri giovedì 23 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit, Le Iene e Ore 14La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 23 aprile per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv ieri giovedì 30 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit, Le Iene e Ore 14La rete ammiraglia Rai, nella giornata di giovedì 30 aprile, per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv e dei dati Auditel, ha trionfato sia... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ascolti tv ieri giovedì 30 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit, Le Iene e Ore 14; Ascolti Tv ieri (30 aprile): Claudio Bisio surclassa Forbidden Fruit, numeri stellari per Infante e Geppi Cucciari; Ascolti tv 30 aprile 2026: Uno sbirro in Appennino (18.9%), Forbidden Fruit (12.9%), Affari Tuoi (23.8%), L...; Ascolti tv 30 aprile, Uno sbirro in Appennino (18.9%) batte la soap Forbidden Fruit (12.9%): i dati Auditel. Ascolti Tv ieri (7 maggio): Giorgio Marchesi non sbaglia con Buonvino, Infante saluta col bottoLa nuova fiction Rai parte dal 20,3% di share, la dizi turca Forbidden Fruit al 12%, Ore 14 8,8% di sera e addirittura 10,4% nel daytime: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti tv giovedì 7 maggio: Buonvino, Forbidden Fruit, Le IeneAscolti tv 7 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it FORBIDDEN FRUIT questa sera alle 22:00 su Canale 5, disponibile anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Da questa sera preparatevi perché inizia una delle fasi PIÙ ESPLOSIVE della soap… e da qui in avanti niente sarà più come prima. Tutti gli - facebook.com facebook