Ascolti tv ieri giovedì 21 maggio chi ha vinto tra Un futuro aprile Forbidden Fruit Ore 14 Sera Sarabanda

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 21 maggio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato. La sfida dell’access prime time vede La Ruota della Fortuna (Canale 5) vincere contro Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, L’Eredità (Rai 1) si conferma leader davanti ad Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Un futuro aprile (Rai 1) supera Forbidden Fruit (Canale 5), così come Ore 14 Sera (Rai 2). Ai piedi del podio Sarabanda Celebrity (Italia 1), Piazzapulita (La7), Splendida Cornice (Rai 3), Dritto e Rovescio (Rete 4) di Paolo Del Debbio, Comedy Match (Nove) e Spectre (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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