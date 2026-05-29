Ascolti tv giovedì 28 maggio | Permette? Alberto Sordi Forbidden Fruit Pizzapulita

Ascolti tv giovedì 28 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 28 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Permette? Alberto Sordi. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Forbidden Fruit. Su Italia 1 Sarabanda Celebrity. Su La7 Pizzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 28 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 28 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Permette? Alberto Sordi su Rai 1: trama, attori e castQuesta sera, giovedì 28 maggio 2026, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai 1, va in onda Permette? Alberto Sordi, un film TV biografico del 2020 diretto da Luca Manfredi. Vediamo insieme trama, cast ... radiomusik.it