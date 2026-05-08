Giovedì 7 maggio 2026 le reti televisive hanno trasmesso diversi programmi tra cui “Buonvino” su Rai 1, “Forbidden Fruit” e “Le Iene”. Sono stati rilevati gli ascolti e gli share di tutti i principali appuntamenti della serata, con attenzione ai dati di ascolto che determinano il successo delle trasmissioni. La serata ha visto una varietà di generi televisivi, con le fasce orarie più competitive che hanno registrato i risultati più elevati.

Ascolti tv giovedì 7 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 7 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Buonvino. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Forbidden Fruit. Su Italia 1 Le Iene. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 7 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 7 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv giovedì 7 maggio: Buonvino, Forbidden Fruit, Le Iene

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