Ascolti tv giovedì 14 maggio | Buonvino Forbidden Fruit Splendida cornice

Ascolti tv giovedì 14 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 14 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Buonvino. Su Rai 2 Eurovision Song Contest. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Forbidden Fruit. Su Italia 1 Le Iene Show. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 14 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 14 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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