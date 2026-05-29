Ascolti tv giovedì 28 maggio ‘Forbidden Fruit’ su Canale 5 vince prima serata

(Adnkronos) – 'Forbidden Fruit' ha vinto la prima serata di ieri, giovedì 28 maggio, con il 14,3% di share. Il serial televisivo turco, in onda su Canale 5, ha incollato allo schermo 1.924.000 telespettatori. Su Rai1, 'Permette? Alberto Sordi' ha intrattenuto 1.880.000 telespettatori, pari al 13%. Su Rai2, 'Ore 14 Sera' ha totalizzato 1.224.000 telespettatori. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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