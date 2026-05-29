La stagione televisiva si sta concludendo e in attesa dei nuovi palinsesti estivi, Rai 1 ha mandato in onda in replica Permette? Alberto Sordi. Canale 5 ha risposto con una puntata di Forbidden Fruit. Su Rai 2 abbiamo visto Ore 14 Sera e su Rai 3 Splendida cornice – Cocococò, ossia il best of del programma di Geppi Cucciari. Su Rete 4 è andato in onda Dritto e Rovescio con ospiti il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Presidente del Senato Ignazio La Russa, mentre su Italia 1 è tornato Enrico Papi per condurre Sarabanda Celebrity. Su La7 è abbiamo ritrovato Piazzapulita. Nell’access prime time Stefano De Martino, che mercoledì 27 maggio ha ottenuto il podio degli ascolti, ritenta il colpaccio dello share con Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 28 maggio, Stefano De Martino non si fa piegare

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