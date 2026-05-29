Artigiano in Fiera | Calabrese Regione Calabria ‘in ‘Anteprima d’estate’ nostra presenza al 10%’

All’interno dell’edizione estiva di Artigiano in Fiera, un artigiano della Calabria ha dichiarato che l’evento rappresenta un momento significativo per la regione, con oltre 100 operatori calabresi partecipanti, pari al 10% del totale degli espositori. Questa presenza evidenzia l’interesse per le produzioni locali e la volontà di promuovere l’artigianato regionale durante l’appuntamento estivo. L’evento si svolge con la partecipazione di più di 1.000 operatori complessivi.

Anteprima d’estate è “un evento per noi molto importante con oltre 100 operatori che rappresentano il 10% delle presenze a questa edizione estiva di Artigiano in Fiera. Qui rappresentiamo la Calabria. Parliamo di artigianato, ma parliamo anche di storia, identità e cultura. Parliamo di quelli che sono i prodotti calabresi, ma soprattutto di una vetrina importante per il turismo: un settore in cui stiamo investendo molto, anche a fronte dell'aumento esponenziale dei flussi turistici e delle presenze nella nostra Regione”. Sono le dichiarazioni di Giovanni Calabrese, assessore allo sviluppo economico, lavoro e politiche attive del lavoro della Regione Calabria, nella giornata in cui apre i battenti Anteprima d’Estate, l’evento promosso da Artigiano in Fiera, in programma a Fieramilano Rho fino al 2 giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Artigiano in Fiera: Calabrese (Regione Calabria), in Anteprima destate nostra presenza al 10%

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