Venerdì 29 maggio prende il via a Milano un evento chiamato “Anteprima d’estate”, organizzato all’interno di un’artigianale fiera. La manifestazione si svolge anche con temperature elevate, tipiche di questa stagione. L’evento continuerà nei giorni successivi, offrendo esposizioni e attività legate all’artigianato. La fiera si svolge in un’area dedicata e si protrae fino a data da definire.

Milano, 27 maggio 2026 – L’anteprima d’estate, a Milano, non è solo nella temperatura da bollore immediato di questi giorni. Sono 95 le micro e piccole imprese lombarde, provenienti da 10 province, che partecipano ad “Anteprima d'estate”, l'evento di Artigiano in Fiera che porta a Fieramilano Rho dal 29 maggio al 2 giugno oltre mille artigiani da 50 Paesi. Si tratta della seconda edizione, un viaggio tra il saper fare dell’Italia e del mondo, lungo i quattro padiglioni. Gli stand ospiteranno oltre mille artigiani, provenienti da 50 Paesi del mondo, di cui 200 per la prima volta, per un’offerta un po’ diversa da quella invernale, con abiti, cibo, oggettistica, gioielleria e cosmesi più legati alla stagione calda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un Artigiano in Fiera anche col caldo? È “Anteprima d’estate”, al via venerdì 29 maggio. Tutto quello che c’è da sapere

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