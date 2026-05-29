Milano, 29 mag. (Adnkronos) - Anteprima d'estate è "un evento per noi molto importante perché qui rappresentiamo la Calabria. Parliamo di artigianato, ma parliamo anche di storia, identità e cultura. Parliamo di quelli che sono i prodotti calabresi, ma soprattutto di una vetrina importante per il turismo: stiamo investendo molto" nel settore "anche a fronte dell'aumento esponenziale dei flussi turistici e delle presenze nella nostra Regione". Sono le dichiarazioni di Giovanni Calabrese, assessore della Regione Calabria con competenze di indirizzo politico in materia di sviluppo economico, lavoro e politiche attive del lavoro, turismo, fiere... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Artigiano in Fiera, Calabrese (Regione Calabria): "In 'Anteprima d'estate' la nostra storia"

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Artigiano in Fiera: Calabrese (Regione Calabria), in Anteprima destate nostra presenza al 10%

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