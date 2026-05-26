Scioperi organizzatori Anteprima d' estate | Disagi colpiscono artigiani

Notizia in breve

Venerdì prossimo, uno sciopero generale nazionale coinvolgerà molte aziende e lavoratori, causando possibili interruzioni nelle attività quotidiane. In particolare, gli organizzatori di Anteprima d'estate, la manifestazione dedicata all'artigianato e alla creatività, segnalano che i disagi si estenderanno anche alle aziende artigiane coinvolte nell'evento. La seconda edizione di questa fiera si svolge in un momento di mobilitazione generale, che potrebbe influire sulla partecipazione e sull'organizzazione.