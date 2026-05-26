Scioperi organizzatori Anteprima d' estate | Disagi colpiscono artigiani
Venerdì prossimo, uno sciopero generale nazionale coinvolgerà molte aziende e lavoratori, causando possibili interruzioni nelle attività quotidiane. In particolare, gli organizzatori di Anteprima d'estate, la manifestazione dedicata all'artigianato e alla creatività, segnalano che i disagi si estenderanno anche alle aziende artigiane coinvolte nell'evento. La seconda edizione di questa fiera si svolge in un momento di mobilitazione generale, che potrebbe influire sulla partecipazione e sull'organizzazione.
Milano, 26 mag. (Adnkronos) - Lo sciopero generale nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali autonome e di base per venerdì prossimo rappresenta una sfida per Anteprima d'estate, manifestazione promossa da Artigiano in Fiera quest'anno alla sua seconda edizione. Gli inevitabili disagi logistici, in particolare nel settore dei trasporti, rischiano di incidere sull'afflusso di pubblico, con possibili ripercussioni sugli oltre 1.000 artigiani provenienti da 50 Paesi presenti alla manifestazione, molti dei quali arrivano da aree segnate da conflitti. In questo contesto emerge un evidente paradosso: uno sciopero indetto anche contro le guerre finisce per penalizzare proprio quegli artigiani che da Paesi in guerra o in condizioni di fragilità arrivano a Milano per lavorare, costruire opportunità e sostenere le proprie comunità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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