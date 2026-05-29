Artigianato in Fiera | Intiglietta GeFi ‘Anteprima d’estate mette al centro la diversità’

Artigianato in Fiera si apre con un evento che mette in risalto la diversità culturale, sottolineando l’importanza dell’incontro tra persone provenienti da diverse origini. La manifestazione si propone come un momento di confronto e di rispetto, focalizzandosi sulla storia e l’identità di ciascun partecipante. L’obiettivo è promuovere la convivenza pacifica attraverso la valorizzazione delle differenze.

“Questa fiera rappresenta un grande momento di convivenza, di pace in un mondo così in conflitto: il desiderio di potersi incontrare mettendo al centro la diversità, la storia e l'identità di ognuno, nel rispetto e nella valorizzazione. Credo che sia una risposta significativa a questo bisogno di pace che tutti abbiamo. È anche un'ottima occasione per far affacciare a un mercato più ampio, come quello della nostra Fiera, nuove realtà composte in particolare da giovani donne”. Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi - Gestione Fiere Milano, commenta così ‘Anteprima d’Estate’, l’evento promosso da Artigiano in Fiera a Fieramilano Rho. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Artigianato in Fiera: Intiglietta (Ge.Fi.), ‘Anteprima d’estate mette al centro la diversità’

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Artigianato in Fiera: Intiglietta (Ge.Fi.), Anteprima destate mette al centro la diversità

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Un Artigiano in Fiera anche col caldo? È “Anteprima d’estate”, al via venerdì 29 maggio. Tutto quello che c’è da sapereVenerdì 29 maggio prende il via a Milano un evento chiamato “Anteprima d’estate”, organizzato all’interno di un’artigianale fiera.

Artigiano in Fiera, disponibile da oggi il pass gratuito per visitare Anteprima d'estateDa oggi è possibile ottenere un pass gratuito per partecipare a Anteprima d'estate, l'evento organizzato da Artigiano in Fiera.

Temi più discussi: L'Artigiano in Fiera? Diventa ponte di pace, la diversità è ricchezza; Anteprima d’Estate torna a Milano con oltre mille espositori; Dal 29 maggio c’è Anteprima d’estate, evento di Artigiano in Fiera; Mille artigiani da 50 Paesi ad Artigiano in Fiera Anteprima d'estate.

Mille stand per l'Artigiano in Fiera in versione estivaGli espositori sono pronti a mostrare il meglio delle loro produzioni in questa seconda edizione, aperta da domani fino al 2 giugno ... rainews.it

Via all’Anteprima d’estate dell’Artigiano in fiera: Un giro del mondo in quattro padiglioni, un segno di pace e di dialogoAntonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. Spa: Sarà un’occasione per rimettere al centro la singola persona e il suo lavoro. Quando i governanti sono in guerra, spesso non lo sono i popoli ... milano.corriere.it