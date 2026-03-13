Venerdì il meteo in Italia si presenta variabile con differenze tra le regioni. Sul Centro-Sud ci sono rovesci e temporali nelle zone interne, mentre al Nord il cielo si fa più nuvoloso. In alcune aree si prevedono piovaschi, mentre in altre il tempo rimane più stabile. La giornata si caratterizza per una certa instabilità, con condizioni che cambiano a seconda delle zone.

Roma - Instabilità su parte del Centro-Sud e tempo più stabile altrove. Attesi rovesci nelle zone interne e nubi in aumento al Nord. La giornata di venerdì sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con schiarite diffuse su gran parte del Paese ma anche alcuni episodi di instabilità, soprattutto nelle aree interne delle regioni centro-meridionali. Alla base di questa situazione c’è la presenza di un vortice depressionario sul Tirreno centrale, attualmente in movimento verso il Tirreno meridionale. Questo sistema sta pilotando un fronte perturbato che agisce prevalentemente in mare aperto e che nelle ultime ore ha generato anche temporali isolati. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo Italia, venerdì variabile: sole, rovesci e temporali su diverse regioni

Articoli correlati

Allerta meteo per la tempesta Harry: temporali intensi, vento forte e mareggiate su diverse regioniÈ stata diramata una nuova allerta meteo per l’Italia meridionale e per alcune aree del Nord a causa dell’approssimarsi della tempesta denominata...

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 9 gennaio: le regioni a rischio

Meteo, previsioni meteo Italia Venerdì 07 novembre 2025

Contenuti e approfondimenti su Meteo Italia

Temi più discussi: Meteo, allerta gialla il 12 marzo 2026 in Italia: le regioni a rischio; Previsioni meteo venerdì 13 marzo: tempo variabile sull’Italia; Meteo Italia: tra anticiclone e un vicino vortice mediterraneo; Piogge sporadiche e schiarite, weekend variabile. Ma la prossima settimana sarà più fredda.

Meteo Italia: fronte perturbato in transito, piogge e temporali fino a venerdì 13 marzoL'alta pressione resta ancora lontana dall'Italia alle prese con una nuova perturbazione diretta verso le regioni del Centro-Sud. Clima instabile e variabile lungo tutto lo stivale, nel weekend il ... meteo.it

Meteo, allerta gialla il 13 marzo 2026 in Italia: ecco doveNuovo bollettino di allerta meteo gialla il 13 marzo 2026 in Italia per maltempo e criticità: ecco le zone a rischio. meteo.it

METEO ITALIA OGGI: PRESSIONE IN AUMENTO, TEMPO ABBASTANZA STABILE La pressione aumenta leggermente sull’Italia portando una giornata nel complesso stabile su gran parte del Paese. NORD: cielo poco o irregolarmente nuvoloso con - facebook.com facebook

#TG2000 - #Maltempo, weekend di #pioggia sull’Italia #12marzo #allertameteo #meteo #meteoItalia #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com