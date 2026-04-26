Italia sotto il sole caldo in salita ma arrivano le nubi | le previsioni meteo

Le previsioni meteo annunciano una giornata soleggiata in Italia, con temperature che si mantengono superiori alla media stagionale. Il clima estivo caratterizza le regioni, anche se nel corso della giornata sono previste l’arrivo di nuvole che porteranno un aumento della copertura nuvolosa. Le condizioni meteorologiche sono in evoluzione, con il sole che si alterna alle nubi in alcune aree del paese.

(Adnkronos) – Italia sotto il sole, con clima estivo e temperature al di sopra della media stagionale. Domina il bel tempo anche in questo fine settimana, ma occhio alle nubi che faranno capolino nei prossimi giorni con qualche episodio temporalesco. Sono queste le previsioni meteo per la giornata di oggi, domenica 26 aprile, e per.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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