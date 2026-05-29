Arriva la prima richiesta di Massimiliano Allegri a De Laurentiis

Massimiliano Allegri ha inviato una prima richiesta a De Laurentiis. In attesa dell’annuncio ufficiale, il club partenopeo sta pianificando un nuovo assetto difensivo per la prossima stagione. Secondo alcune fonti, si stanno valutando diversi profili per rinforzare la linea arretrata. La società sta lavorando per definire le strategie di mercato in vista dell’arrivo del nuovo allenatore.

In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Massimiliano Allegri, il Napoli si prepara a ridisegnare il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione e, secondo alcune indiscrezioni riportate da AreaNapoli.it, l’arrivo dell’ex tecnico di Milan e Juventus potrebbe incidere in maniera significativa sulle scelte difensive del club azzurro. Con l’addio ormai previsto di Juan Jesus, la società sarà chiamata a individuare nuovi equilibri al centro della retroguardia. Il difensore brasiliano lascerà il Napoli al termine del contratto, fissato per il 30 giugno, senza rinnovo. Una decisione che obbligherà il club a trovare nuove soluzioni da affiancare a Rrahmani e Buongiorno, considerati pilastri del progetto tecnico futuro. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan Flash - Tare alla ricerca di occasioni

Notizie e thread social correlati

Il Napoli punta su Massimiliano Allegri: è lui il prescelto di De Laurentiis per il dopo ConteIl Napoli ha scelto Allegri come nuovo allenatore, dopo l’addio ufficiale di Conte annunciato sui social del club.

Napoli, De Laurentiis e il processo per falso in bilancio: arriva la prima svoltaA Napoli, il presidente di una squadra di calcio è tornato sotto processo per falso in bilancio.

Temi più discussi: Adani affonda Allegri: Per chi vive facendo il furbo prima o poi arriva la resa dei conti; Allegri, prima la risoluzione e poi firmerà col Napoli; Bivio Allegri: la Champions col Milan e poi la seconda stella o il nuovo corteggiamento del Napoli di De Laurentiis; Napoli, cambia tutto: arriva Allegri. Pronto un biennale.

[Di Marzio] Un mese fa, quando Conte ha deciso di andare via, il Napoli ha contattato Allegri. Un accordo iniziale è stato poi raggiunto la scorsa settimana, prima di Milan - Cagliari. reddit

? Il #Napoli ha trovato il successore di #Conte: nella prossima stagione l’allenatore dei partenopei sarà l’ex #Milan Massimiliano #Allegri Pronto un contratto biennale per il tecnico toscano. Prima scelta di #DeLaurentiis #calcionews24 x.com

Allegri al Napoli, è fatta: c'è l'accordo! I dettagli e la durata del nuovo contrattoL'ex Milan e Juve ha battuto la forte concorrenza di Italiano, che intanto ha lasciato ufficialmente il Bologna ... tuttosport.com

Allegri-Milan, la richiesta che può far saltare tutto: addio ai rossoneri in vistaSecondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport Massimiliano Allegri è pronto a chiedere un calciomercato in grado di rinforzare in maniera netta la rosa a sua disposizione. Nel caso in cui la ... calciomercato.it