A Napoli, il presidente di una squadra di calcio è tornato sotto processo per falso in bilancio. Durante la prima udienza a Roma, è stato riscontrato un errore procedurale che potrebbe influenzare l’intera vicenda legale. La questione riguarda la posizione dell’indagato e il procedimento giudiziario ancora in corso. La discussione si concentra su dettagli tecnici legati alla gestione contabile e alle procedure giudiziarie in atto.

De Laurentiis torna sotto processo per falso in bilancio: la prima udienza romana ha rivelato un vizio procedurale che potrebbe azzerare tutto. De Laurentiis e il Napoli: l’eccezione che blocca il processo. La difesa della SSC Napoli, rappresentata dall’avvocato Lorenzo Contrada, ha sollevato un’eccezione decisiva durante la prima udienza davanti alla nona sezione collegiale del Tribunale di Roma. L’avvocato ha contestato la nullità assoluta del decreto giudiziario per mancata notifica. Secondo quanto riporta Il Mattino, la richiesta della difesa è stata ritenuta fondata dal giudice. La conseguenza è radicale: il procedimento potrebbe tornare nelle mani del GUP, con una nuova udienza preliminare e il ricominciare da capo dell’intero processo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, De Laurentiis e il processo per falso in bilancio: arriva la prima svolta

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