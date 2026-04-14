Omicidio Fabio Ascione due fermi | tra gli indagati anche il nipote di un esponente del clan De Micco

Due persone sono state fermate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Fabio Ascione. Tra gli indagati ci sono un 23enne e un minorenne, entrambi accusati di omicidio volontario e porto illegale di arma aggravati dal metodo mafioso. Tra i fermati figura anche il nipote di un esponente di un noto clan della zona. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’episodio.

Il provvedimento della DDA di Napoli riguarda un 23enne e un minorenne: contestati omicidio volontario e porto illegale di arma aggravati dal metodo mafioso.. Due giovani, uno maggiorenne e uno minorenne, sono stati sottoposti a fermo per l’omicidio di Fabio Ascione, il ventenne ucciso all’alba dello scorso 7 aprile con un colpo di pistola al petto. Il primo indagato, un 23enne, si è presentato spontaneamente presso i carabinieri di Napoli-Poggioreale, accompagnato dal proprio legale. Il secondo, minorenne, è stato invece rintracciato e fermato dai militari dell’Arma. Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane maggiorenne sarebbe nipote di un elemento di spicco del clan De Micco, dettaglio che rafforza l’ipotesi investigativa di un contesto legato alla criminalità organizzata.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Omicidio Fabio Ascione, due fermi: tra gli indagati anche il nipote di un esponente del clan De Micco Leggi anche: Omicidio Fabio Ascione a Napoli, fermati due giovani vicini al clan De Micco: il colpo dopo lo scontro a Volla Napoli, svolta sull’omicidio di Fabio Ascione: due fermi, colpito per errore dopo una sparatoriaChi ha ucciso Fabio Ascione: la svolta nelle indagini Arriva una prima risposta, ancora parziale ma decisiva, sull’omicidio di Fabio Ascione, il... Svolta nelle indagini sull’omicidio di Fabio Ascione, fermati due giovani, accuse aggravate dalla camorra - facebook.com facebook Un 23enne di #Ponticelli è stato arrestato per l’omicidio di Fabio Ascione, ucciso da un proiettile mentre rientrava a casa. Indagini in corso per chiarire dinamica e responsabilità legate al conflitto tra gruppi criminali locali, ancora da accertare completamente. x.com