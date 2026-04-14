Nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno fermato due giovani, uno minorenne e il nipote di un noto camorrista, nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Fabio Ascione a Napoli. Il delitto sarebbe avvenuto dopo un confronto avvenuto a Volla e si pensa che i fermati siano vicini al clan De Micco. Le autorità continuano le verifiche per approfondire il ruolo dei due nel caso.

Per l’omicidio di Fabio Ascione a Napoli, in zona Ponticelli, ci sono due fermi. Uno è Francesco Pio Autiero, di 23 anni, nipote di un ras dei De Micco, l’altro è un minorenne. Il più grande si è consegnato ai carabinieri, arrivando in caserma insieme all’avvocato Leopoldo Perone. Il fermo è stato emesso per i reati di omicidio volontario e porto e detenzione di arma da fuoco, aggravati da finalità mafiose. Morte Fabio Ascione: due fermi Per la morte di Fabio Ascione, il 20enne ucciso nella notte del 7 aprile a Ponticelli, ci sono due fermi. Sono due giovani, dei quali uno è minorenne. Da giorni i carabinieri erano sulle loro tracce. Alla fine, poco dopo la mezzanotte del 14 aprile, il minorenne è stato individuato, mentre il più grande si è presentato in caserma insieme al suo avvocato.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Fabio Ascione a Napoli, fermati due giovani vicini al clan De Micco: il colpo dopo lo scontro a Volla

Omicidio Fabio Ascione, sospetti su un giovane vicino al clanEntrano nel vivo le indagini sull'omicidio di Fabio Ascione, 20 anni, ucciso il 7 aprile all'esterno di un bar di fronte casa, a Ponticelli.

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Due giovani, uno maggiorenne, nipote di un elemento di spicco del clan De Micco, e l' altro minorenne, sono stati sottoposti a fermo per l' omicidio di Fabio Ascione, il ventenne che all' alba dello scorso 7 aprile è stato ucciso da un colpo di pistola che lo ha rag - facebook.com facebook

Parla il figlio di una vittima dei clan: "Qui non ci sono controlli" - Il commento dopo l'omicidio di Fabio Ascione: "Troppo facile reperire armi, i ragazzi si sentono liberi di fare quello che vogliono" @TgrRai x.com