Assolto in appello Raul Calderon accusato dell'omicidio di Fabrizio ‘Diabolik' Piscitelli

In una recente sentenza di appello, Raul Esteban Calderon è stato assolto dall'accusa di aver ucciso Fabrizio Piscitelli, noto come 'Diabolik'. L'episodio risale al 7 agosto 2019 e si è svolto a Roma. La decisione riguarda il procedimento giudiziario che vedeva Calderon come imputato per il delitto di Piscitelli.

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È stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, l'uomo accusato di aver ucciso Fabrizio Piscitelli, detto 'Diabolik', il 7 agosto 2019 a Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Chi è Rina Bussone, testimone chiave nell’omicidio di Fabrizio Piscitelli detto DiabolikStasera a Belve Crime parla Rina Bussone, la testimone del processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto “Diabolik”, narco-ultrà e leader... Omicidio Diabolik, la Corte d’Appello di Roma conferma l’ergastolo per Raul Esteban CalderonI giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma hanno confermato ieri, 27 marzo, la condanna all’ergastolo Raul Esteban Calderon, il cui vero nome è... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer; Le imprese innovative del Lazio crescono nella Silicon Valley; Messico, arrestato il boss narcos El Jardinero erede del Mencho. Neanche un colpo è stato sparato; Cosa dice l’ultima proposta iraniana e perché gli Usa la respingono. Assolto in appello Raul Calderon, accusato dell’omicidio di Fabrizio ‘Diabolik’ PiscitelliÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, l'uomo accusato di aver ucciso Fabrizio Piscitelli, detto 'Diabolik', il 7 agosto 2019 a Roma ... fanpage.it Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killerAssolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Lo hanno deciso i giudici dell'Assise d'Appello di Roma ribaltando la condanna all'ergastolo ... ansa.it Assolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Lo hanno deciso i giudici dell'Assise d'Appello di Roma ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. #ANSA - facebook.com facebook Alla domanda se il suo ex compagno Raul Esteban Calderon, l'uomo riconosciuto in primo grado come esecutore materiale dell'omicidio di Diabolik "avesse messo in conto che lei avrebbe parlato" la Bussone dice: "Assolutamente no". x.com