Arrampicata sportiva | Matuella Moroni e Tesio in semifinale nella Coppa del Mondo di Keqiao Out gli uomini

Nella prima tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, disputata a Keqiao, in Cina, sono stati gli atleti femminili a passare alle semifinali, mentre gli uomini sono stati eliminati. Tra le concorrenti che si sono qualificate ci sono state diverse atlete, tra cui tre che si sono distinte e hanno raggiunto questa fase. La competizione si è svolta sulle pareti di boulder del luogo, con le qualificazioni che hanno determinato le semifinali della gara.

La prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva si è ufficialmente aperta. Sulle pareti cinesi di Keqiao ad essere di scena sono gli specialisti del boulder che fra i blocchi asiatici hanno sostenuto la prima prova di qualificazione, quella che porta poi alle semifinali. Boulder femminile La fuoriclasse slovena Janja Garnbret fa capire di essere in grande forma andando a stampare un pesante score di 110.0: la balcanica è a caccia della 50esima affermazione nel circuito. Bene le azzurre: Francesca Matuella chiude in 15esima piazza (79.7), mentre Camilla Moroni si sistema nel gruppo delle 17esime (54.7), poco più indietro Giorgia Tesio (54.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Arrampicata sportiva: Matuella, Moroni e Tesio in semifinale nella Coppa del Mondo di Keqiao. Out gli uomini Notizie correlate Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Keqiao: Camilla Moroni guida il gruppo del boulderLa Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva è pronta a partire con la sua prima tappa. Arrampicata sportiva: si parte! A Keqiao la prima tappa assoluta della Coppa del Mondo 2026Dopo una lunga attesa, la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata è pronta ad andare in scena: si parte in Cina, dal 1° al 3 maggio,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Coppa del Mondo Arrampicata 2026: convocati Italia e calendario tappe in Cina; Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Keqiao: Camilla Moroni guida il gruppo del boulder; Coppa del Mondo Boulder, 7 azzurri al via a Keqiao nella tappa d’esordio; Arrampicata, al via la Coppa del Mondo Boulder a Keqiao: 7 azzurri in gara. Arrampicata sportiva: Matuella, Moroni e Tesio in semifinale nella Coppa del Mondo di Keqiao. Out gli uominiLa prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva si è ufficialmente aperta. Sulle pareti cinesi di Keqiao ad essere di scena sono gli specialisti del boulder che fra i blocchi ... oasport.it Coppa del Mondo Boulder a Keqiao, tre azzurre volano in semifinaleBuon avvio per l’Italia nella tappa cinese: Matuella, Moroni e Tesio superano le qualifiche e accedono al turno successivo Qualifiche positive per l’Italia femm ... sportface.it Il tracciato della prima gara di coppa del mondo di DH 2026 - facebook.com facebook Coppa del mondo 2026: il presidente della Fifa Gianni Infantino non ha ancora chiarito pubblicamente come intende garantire che il più grande torneo sportivo del mondo non diventi un palcoscenico per repressione e pratiche autoritarie. @amnesty x.com