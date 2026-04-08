Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli chiuso da 6 anni per lavori L'inaugurazione sabato 18 aprile

Dopo quasi sei anni di chiusura, il Cimitero delle Fontanelle a Napoli riapre al pubblico. La riapertura avverrà con un'inaugurazione prevista per sabato 18 aprile, ripristinando l'accesso a uno dei luoghi più visitati e caratteristici del Rione Sanità. La struttura, che aveva chiuso per lavori di ristrutturazione, riprenderà a essere visitabile in via permanente, dopo un periodo di attesa che ha coinvolto residenti e visitatori.

Dopo quasi 6 anni di attesa sta per riaprire in maniera permanente il Cimitero delle Fontanelle al Rione Sanità, una delle attrazioni più conosciute e suggestiva di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Maccarese, il Dazio apre le porte: sabato 18 aprile l’inaugurazioneFiumicino, 8 aprile 2026 – Nuovo appuntamento a Maccarese, dove sabato 18 aprile 2026 è in programma l’inaugurazione del Dazio. Leggi anche: Pioppo, dopo 10 anni riapre la scuola dell’infanzia: il 18 febbraio l’inaugurazione Temi più discussi: Riapre il cimitero delle fontanelle: domani verrà comunicata la data; A Napoli riapre il Cimitero delle Fontanelle: era chiuso dal 2020; Manfredi-Lieto: verso la riapertura del Cimitero delle Fontanelle: domani la presentazione a Palazzo San Giacomo; Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli. La peste del '600, le anime pezzentelle e Ingrid Bergman, ecco il luogo dove si adottano i teschi. Napoli, riapre il cimitero delle Fontanelle: accesso al pubblico dal 18 aprileNapoli dice il suo per sempre sì al Cimitero delle Fontanelle. La grande riapertura, attesissima da turisti e cittadini, sarà il prossimo ... msn.com Diocesi: Napoli, il Cimitero delle Fontanelle riapre al pubblico. Card. Battaglia alla marcia di comunità del Rione SanitàIl Cimitero delle Fontanelle di Napoli riapre al pubblico domenica 19 aprile, dopo anni di chiusura per mancata manutenzione. L'inaugurazione, sabato 18 aprile, vedrà la presenza dell'arcivescovo di N ... agensir.it “Sì a due settimane di tregua solo se l’#Iran riapre Hormuz”, così – dopo la minaccia di distruggere la civiltà iraniana – Donald #Trump accetta la mediazione del Pakistan. Ma cosa prevede l'accordo - facebook.com facebook Due settimane di tregua per un accordo Usa-Iran, Teheran riapre lo Stretto di Hormuz x.com