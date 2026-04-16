Sabato 18 aprile il Cimitero delle Fontanelle di Napoli riapre al pubblico dopo sei anni di chiusura. L’antico ossario, uno dei luoghi più noti della città, torna ad essere accessibile ai visitatori, segnando la fine di un periodo di chiusura prolungata. La riapertura è stata annunciata ufficialmente e l’area sarà di nuovo aperta a chi desidera visitarla.

Dopo sei anni di chiusura, l’antico ossario torna finalmente accessibile al pubblico. È ufficiale la riapertura del Cimitero delle Fontanelle, uno dei luoghi più affascinanti di Napoli. L’antico complesso sepolcrale situato nel quartiere Sanità tornerà accessibile in maniera definitiva a partire da sabato prossimo, 18 aprile 2026, come è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa tenutasi la settimana scorsa presso Palazzo San Giacomo. E saranno proprio i cittadini a inaugurare questo evento tanto atteso, con un corteo che partirà sabato mattina alle ore 9:00 da Largo Totò, una simbolica “marcia di comunità” alla quale prenderanno parte l’arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia e il sindaco Gaetano Manfredi, le organizzazioni del terzo settore, le scuole, le parrocchie e la Comunità di Patrimonio del Rione Sanità.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, riapre il Cimitero delle Fontanelle: l’inaugurazione sabato 18 aprile

Riapre il Cimitero delle Fontanelle

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