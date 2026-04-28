Irpinia alle urne | 100mila elettori decidono il futuro di 13 comuni

Nella regione dell'Irpinia, il 24 e 25 maggio si svolgono le elezioni in 13 comuni, con oltre 100.000 elettori chiamati alle urne. Tra le sfide principali ci sono le elezioni di nuovi sindaci in città come Avellino e Ariano Irpino, mentre altri comuni sono amministrativamente commissariati. La consultazione riguarda anche le amministrative di diversi centri della provincia, con un’affluenza prevista elevata in tutta la zona.

? Cosa sapere Oltre 100mila elettori votano il 24 e 25 maggio in 13 comuni dell'Irpinia.. Le sfide riguardano i nuovi sindaci ad Avellino, Ariano Irpino e comuni commissariati.. Il 24 e il 25 maggio i cittadini di tredici comuni della provincia di Avellino saranno chiamati alle urne per decidere il futuro amministrativo di oltre 100 mila elettori distribuiti in 136 sezioni elettorali. Il voto definirà non solo i nuovi sindaci, ma anche i 162 consiglieri comunali che guideranno le amministrazioni locali, con lo sguardo rivolto soprattutto ai centri più grandi dove la sfida si sposterà al ballottaggio dopo due settimane di attesa. Ad Avellino,...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Irpinia alle urne: 100mila elettori decidono il futuro di 13 comuni Notizie correlate Elezioni in Irpinia: oltre 100mila al voto in 13 comuniTempo di lettura: 2 minutiSono ufficialmente poco più di 100 mila gli elettori dei tredici comuni della provincia di Avellino chiamati al voto del 24... Referendum sulla giustizia, gli elettori tornano alle urne: com’è messo il TrentinoHa raggiunto il 58,9% l’affluenza degli elettori e delle elettrici che si sono presentati alle urne tra domenica 22 e lunedì 23 marzo per votare al... Altri aggiornamenti Si parla di: Comunali Irpinia 2026: oltre 100mila elettori, 13 sindaci da eleggere e dossier Avellino-Ariano; Elezioni in Irpinia | oltre 100mila al voto in 13 comuni.