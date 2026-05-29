Ariston a 63 anni | cinema a 7 euro e il nuovo volto digitale

Notizia in breve

A 63 anni, il cinema propone biglietti a 7 euro, mentre il nuovo portale digitale mira a rivoluzionare l’esperienza teatrale. La piattaforma consentirà di accedere a film e spettacoli online, anche a prezzi ridotti. L’obiettivo è offrire un’alternativa più accessibile e innovativa per il pubblico, integrando la fruizione digitale con le tradizionali sale cinematografiche. Restano da capire quali saranno i dettagli sul funzionamento e le modalità di accesso alla nuova piattaforma.