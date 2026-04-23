Tra algoritmi e fragilità | il nuovo volto della fede digitale

? Cosa sapere Roma Sette lancia le rubriche Tempi digitali e La via della cura a Roma.. I nuovi spazi analizzano l'impatto dell'intelligenza artificiale e la tutela dei soggetti fragili.. Roma Sette introduce due nuovi spazi tematici tra le pagine del settimanale diocesano, con il debutto di Tempi digitali già avvenuto lo scorso 12 aprile e l’attesa per l’apertura di La via della cura prevista per il 3 maggio prossimo. Il rinnovamento editoriale del periodico, che ogni domenica raggiunge i lettori insieme ad Avvenire, segna un tentativo di connettere la tradizione della comunità cattolica con le urgenze del presente. Da un lato, si affronta...🔗 Leggi su Ameve.eu

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La HISTORIA del PERRO: El Pacto de Sangre que CAMBIÓ el Mundo

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