Vuole entrare a scuola per vedere un’amica | collaboratore scolastico di 63 anni aggredito con un pugno in pieno volto

Un collaboratore scolastico di 63 anni è stato aggredito con un pugno in pieno volto mentre cercava di entrare nell'edificio scolastico durante l'orario delle lezioni. La sua intenzione era di incontrare una studentessa del terzo anno, che probabilmente conosceva come amica. L'episodio si è verificato nel corso di un tentativo di accesso alla scuola, senza che siano ancora chiare le ragioni dell'aggressione.

Voleva entrare nell'edificio scolastico durante l'orario delle lezioni per incontrare una studentessa del terzo anno, probabilmente una sua amica. Davanti al legittimo rifiuto opposto dal personale in servizio all'ingresso, la reazione è stata violenta e sproporzionata: un pugno in pieno volto a un collaboratore scolastico di 63 anni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Manfredonia, collaboratore scolastico aggredito a scuola: la violenza giovanile è un campanello d’allarme📍Non possiamo accettare né tollerare quanto è accaduto oggi ai danni di un collaboratore scolastico. Collaboratore scolastico aggredito a Manfredonia: preso a pugni da un ragazzo che pretendeva di parlare con la fidanzataIl sindaco di Manfredonia è su tutte le furie per l'aggressione subita ieri mattina, giovedì 9 aprile, da un collaboratore scolastico all'esterno... Argomenti più discussi: Vuole entrare in una scuola per vedere un'amica e picchia un collaboratore; Il giallo entra in classe: leggere, giocare, indagare; Il padre lo porta a scuola: 13enne non entra e va a rapinare le Poste con una pistola giocattolo; Concorso Sna 2026 per dirigenti alla Scuola nazionale di Amministrazione, requisiti e prove. Vuole entrare in una scuola per vedere un'amica e picchia un collaboratore(ANSA) - ROMA, 10 APR - Avrebbe preteso di entrare in una scuola, di cui non è un alunno, per incontrare una giovane studentessa, e al rifiuto di ... notizie.tiscali.it Ma la prima oggi non ne vuole sapere di entrare - facebook.com facebook