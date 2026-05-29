AriAnteo | la grande estate di Anteo a Milano

A Milano, con l’arrivo dell’estate, torna la stagione di cinema all’aperto di Anteo. Le proiezioni si svolgeranno in luoghi iconici e suggestivi della città. La rassegna prevede spettacoli serali con film di vario genere. Le date e i dettagli sugli orari sono stati comunicati. L’iniziativa si svolge fino alla fine dell’estate, offrendo agli spettatori un’esperienza cinematografica sotto le stelle.

Con l’arrivo dell’estate, Milano torna a vivere la magia del cinema sotto le stelle grazie alla nuova stagione di Anteo, che anche quest’anno porterà il grande schermo nei luoghi più iconici e suggestivi della città. Dalle storiche arene all’aperto agli spazi urbani più contemporanei, la programmazione estiva di Anteo accompagnerà il pubblico per tutta la stagione con il meglio del cinema europeo e internazionale, tra grandi successi, film d’autore, anteprime ed eventi speciali. Cuore dell’estate cinematografica milanese sarà la 37ª edizione di AriAnteo, affiancata dal progetto itinerante Anteo nella Città, che per il sesto anno attraverserà... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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