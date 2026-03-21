Vip Master 2026 | grande evento dell’estate a Milano Marittima

A Milano Marittima si prepara la trentacinquesima edizione del Vip Master 2026, un evento che si svolgerà nel mese di luglio. L'appuntamento si propone di attirare numerosi partecipanti e spettatori, confermando la sua tradizione estiva. La manifestazione rappresenta un momento di rilievo nell'agenda di eventi della località balneare, coinvolgendo atleti e pubblico.

IlVIP Master 2026è pronto a tornare aMilano Marittimapiù carico che mai, nel mese di luglio, con la sua trentacinquesima edizione. Si preannuncia una delle edizioni più attese e ricche di sempre. L’evento, ormai storico, continua a trasformare laRiviera Romagnolain un palcoscenico glamour. Qui, come da tradizione, sport, spettacolo e mondanità si fondono in un mix unico. Ogni anno migliaia di persone accorrono per assistere alle sfide tra personaggi famosi, influencer, atleti e volti noti della TV. Il tutto contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più vivace e coinvolgente. Ideato e organizzato daPatrick e Mario Baldassari, il torneo rappresenta un appuntamento fisso dell’estate italiana. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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