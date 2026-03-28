Argentina Nico Paz segna su punizione | anche Messi applaude

Da gazzetta.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Argentina e Mauritania, il centrocampista del Como Nico Paz ha segnato un gol su punizione, contribuendo alla vittoria dell'Argentina con il risultato di 2-1. Anche il giocatore più esperto della nazionale, Messi, ha applaudito dopo il suo tiro. La sfida si è disputata allo stadio Bombonera.

Anche il centrocampista del Como Nico Paz è andato a segno nella vittoria per 2-1 dell'Argentina contro la Mauritania alla Bombonera. La sua punizione al 32' è stata applaudita anche da eo Messi, entrato nel secondo tempo. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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