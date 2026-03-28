Argentina Nico Paz segna su punizione | anche Messi applaude

Durante la partita tra Argentina e Mauritania, il centrocampista del Como Nico Paz ha segnato un gol su punizione, contribuendo alla vittoria dell'Argentina con il risultato di 2-1. Anche il giocatore più esperto della nazionale, Messi, ha applaudito dopo il suo tiro. La sfida si è disputata allo stadio Bombonera.

Anche il centrocampista del Como Nico Paz è andato a segno nella vittoria per 2-1 dell'Argentina contro la Mauritania alla Bombonera. La sua punizione al 32' è stata applaudita anche da eo Messi, entrato nel secondo tempo. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Argentina, Nico Paz segna su punizione: anche Messi applaude Articoli correlati “Se vogliamo uccidere Nico Paz per punizione… non sono quella persona”2026-02-01 19:19:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: “È importante lanciare un messaggio... Leggi anche: Messi segna il 71° calcio di punizione e riaccende la rimonta del Miami. Approfondimenti e contenuti su Argentina Nico Paz segna su punizione... Temi più discussi: Como travolgente: così Fàbregas, Nico Paz, Diao e Baturina Streaming | DAZN IT; Messi torna in nazionale, è tra i convocati dell'Argentina per il Guatemala; Power Ranking MVP Serie A: brilla Yildiz, rientra McTominay, davanti a tutti sempre Lautaro e Dimarco; Il Como gli chiede gol per la Champions Poi deciderà il Real. Nico Paz, ciao ciao Como ma niente Real! La clamorosa indiscrezione dalla SpagnaIl futuro di Nico Paz è ancora tutto da scrivere, eppure una cosa sembra essere certa: il ritorno al Real Madrid la prossima estate. Ma la permanenza nella capitale spagnola potrebbe essere molto brev ... tuttosport.com In Argentina sono sicuri: il Real richiama Nico Paz a gennaio. Ma forse dovrà aspettareIl futuro di Nico Paz è uno dei principali temi in casa Como, la sorpresa che non è più sorpresa. Dall'Argentina rimbalzano indiscrezioni secondo cui il Real vorrebbe riportare già a gennaio a Madrid ... tuttomercatoweb.com Nico Paz, ciao ciao Como ma niente Real! La clamorosa indiscrezione dalla Spagna - facebook.com facebook Marca - Nico Paz, futuro incerto. Il Real Madrid sta valutando recompra e cessione: ci sono già offerte. Ma una norma può bloccare tutto x.com