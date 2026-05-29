Arezzo Wave ha celebrato i suoi 40 anni con una finale musicale in cui quattro band si sono sfidate. Solo una di queste otterrà il biglietto per il futuro, ovvero la possibilità di proseguire la carriera musicale. La manifestazione, che da decenni promuove artisti emergenti, ha visto salire sul palco gruppi ancora poco noti, con l’obiettivo di offrire loro un’opportunità di visibilità. La serata si è conclusa con l’annuncio della band vincitrice.

AREZZO – Quarant’anni e ancora non ha perso il vizio. Quello di cercare musicisti sconosciuti, farli salire su un palco e provare a trasformarli in qualcosa di più di un nome scritto su una locandina. Sabato 30 maggio il Rock Heat ospita la finale regionale toscana di Arezzo Wave, ultimo atto di un percorso che ha coinvolto oltre 150 artisti e band provenienti da tutta la regione. Alla fine della serata resterà un solo vincitore, destinato a rappresentare la Toscana nelle successive fasi nazionali del festival. Quarant’anni dopo la sua nascita, Arezzo Wave continua a fare ciò che ha sempre fatto meglio: dare una possibilità a chi prova a emergere in un mondo musicale dove spesso contano più gli algoritmi che gli amplificatori. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo Wave compie 40 anni: quattro band in finale, una sola prenderà il treno per il futuro

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