Arezzo Wave compie 40 anni e un c’è verso di fallo smette’ | 855 gruppi iscritti e mezza Toscana che s’è messa a sonare
Arezzo Wave, festival musicale nato quarant’anni fa, quest’anno celebra il suo anniversario. Sono stati iscritti 855 gruppi e metà della Toscana ha partecipato con musica dal vivo. La manifestazione si svolge con concerti e performance di vari artisti, spesso caratterizzati da sonorità energiche e scenografie ricche di strumenti come chitarre e batterie. La celebrazione si svolge in diversi spazi della città, attirando un pubblico vario e appassionato.
Quarant’anni e un sentirli tutti. ma col volume a undici. L’Arezzo Wave Love Festival festeggia il compleanno tondo e invece di regalassi la dentiera s’è ritrovato sommerso da chitarre, batterie e cantanti con l’ego più grosso del furgone. Per il contest 2026 son piovute ben 855 iscrizioni ufficiali da tutta Italia, roba che manco alle file dell’ASL quando regalano i numerini. Tradotto: oltre 2.500 musicisti coinvolti, tutti convinti di esse’ il nuovo Vasco, il nuovo Blanco o perlomeno quello che “fa indie ma senza etichette”. E occhio: rispetto all’anno scorso gli iscritti son aumentati ancora. Nel 2025 erano 803, quest’anno s’è sfondato il muro delle 855 candidature.🔗 Leggi su Lortica.it
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