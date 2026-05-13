Arezzo Wave compie 40 anni e un c’è verso di fallo smette’ | 855 gruppi iscritti e mezza Toscana che s’è messa a sonare

Arezzo Wave, festival musicale nato quarant’anni fa, quest’anno celebra il suo anniversario. Sono stati iscritti 855 gruppi e metà della Toscana ha partecipato con musica dal vivo. La manifestazione si svolge con concerti e performance di vari artisti, spesso caratterizzati da sonorità energiche e scenografie ricche di strumenti come chitarre e batterie. La celebrazione si svolge in diversi spazi della città, attirando un pubblico vario e appassionato.

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